Balones Ultra duraderos para centros educativos de la Zona Sur

Con una donación de más de mil balones de futbol fueron sorprendidas varias instituciones de la zona Sur. Esta generosa donación fue realizada por la alianza global entre One World Play Project – Chevrolet.

Estos balones son duraderos, no tóxicos, resistentes y permiten que el juego perdure. No tienen costuras ni necesitan inflarse. Por eso se les dice “ultra duraderos”

Estos balones serán pieza indispensable para la parte deportiva de los centros educativos con bajos recursos ya que un balón común no aguanta el año lectivo completo y sus precios de compra son elevados. Por lo que este balón será la solución de este problema.



La Organización encargada de recibir y repartir a los 4.548 centros educativos fue las Olimpiadas Especiales de Costa Rica.

Desde su nacimiento, One World Play Project ha impactado positivamente la vida de más de 35 millones de niños y jóvenes en 175 países a través de miles de organizaciones incluyendo escuelas, orfanatos y organizaciones no lucrativas, que han usado al deporte para resolver conflictos, enseñar y construir comunidades.