Joven generaleño inventó un accionador de respirador que podría ayudar a pacientes con COVID-19

Un joven generaleño desarrolla, desde hace 3 semanas, un invento que podría salvar vidas durante esta emergencia global por la propagación del nuevo Coronavirus COVID-19.

Se trata de Juan Alonso Alvarado Valverde, de 31 años, quien creó un accionador automático para respiradores ambu (el más común cuando no hay respiradores artificiales disponibles).

Este aparato consiste en un pequeño robot con prensas que presionan – como si fueran una mano humana – el respirador. Tal y como se ve en este video:

Este es el cuarto prototipo del accionador, explicó Alvarado Valverde. Los dos primeros no sirvieron y aunque el tercero ya era funcional “no tenía las características que estaba buscando”.

El aparato, diseñado por este Ingeniero Físico graduado en Estados Unidos, tiene un control para regular la frecuencia. Y “en este momento, trabajo en regular la amplitud”, explicó Alvarado.

Sobre la posibilidad de producirlo a gran escala en caso de que sigan aumentando la cantidad de personas confirmadas con COVID-19 en el territorio nacional, el experto explicó que no ha medido los costos pero “en términos de materiales electrónicos no son ni 10 mil colones”, aunque no sabe si el plástico que usa será el mejor material para trabajar en condiciones de máxima esterilidad. No obstante, funciona perfectamente para testear el prototipo.

Juan Alonso aclaró, además, que aún falta hacer las pruebas clínicas del accionador, por lo que requerirá coordinar con profesionales de la Salud. Eso sí, ya tiene claro cuáles son los requisitos y lineamientos para este tipo de pruebas.

Finalmente, el Ingeniero también explicó que este accionador de respirador es un proyecto de código abierto para que cualquier persona pueda descargar los planos y diagramas electrónicos y fabricarlo ella misma, haciéndole las modificaciones necesarias para adaptar el aparato a sus necesidades.

Juan Alonso Alvarado Valverde estudió un bachillerato y una maestría en Ingeniería Física en la Universidad Embry Riddle, especializada en aeronáutica y aeroespacial, cuyo campus se ubica en Daytona Beach, donde vivió 7 años. Posteriormente, se mudó a Suiza por 3 años para especializarse en robótica.

El joven es, además, profesor de Sistemas y Control en la Escuela y Colegio del Valle y en el Colegio Científico de Pérez Zeledón, lo que es un orgullo para él puesto que hizo su secundaria entre ambas instituciones. Además, da clases de Ingeniería Física en el TEC.

Precisamente, para desarrollar este invento contó con el apoyo de otros profesores del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y utilizó la impresora 3D que le prestaron en el Colegio Científico, aunque construyó el aparato él solo – debido a que está aislado por la cuarentena-, en un pequeño laboratorio que tiene en su casa donde cuenta con elementos electrónicos y controladores.

Juan Alonso indicó que “lo ideal sería que nunca fuera necesario utilizar el respirador”, pero ante la situación país que vivimos por el contagio de COVID-19 resulta reconfortante saber que el talento generaleño puede ayudar a salvar vidas.

Artículo escrito por la periodista Floribeth González para 88 Stereo. *

Me gusta esto: Me gusta Cargando...