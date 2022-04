INA de Rio Claro realiza Sesión de Orientación vocacional a Población de Programa Puente al Desarrollo y Registro en la Agencia Nacional de Empleo, ANE

Este 26 de abril se llevó a cabo la Primera Edición del 2022 de la Feria de registro y orientación vocacional dirigido a la población del programa Puente al Desarrollo y registro de la Agencia Nacional de Empleo, ANE, para lo que se acondicionaron diferentes espacios que permitieron atender a las personas asistentes, siempre en respeto y acato de los protocolos de bioseguridad establecidos por el INA.

La Joven Priscilla Alvarado Castro, vecina de Río Claro, participante de la actividad indica: “Me parece una genial idea, ya que incentiva al empleo, a capacitarnos, a mejorar nuestra experiencia para trabajos futuros.”

En el mismo sentido, la joven Jackeline Guevara Hidalgo, también vecina de Rio Claro, expresa: “Esta actividad me pareció muy bonita, las personas que me atendieron fueron muy amables, espero algún día poder encontrar trabajo con la ayuda del INA, ya que lo que más me gustaría es poder prepararme en inglés para trabajar en el área de turismo.”

Carlos Murillo Barrios, Encargado del Centro Regional Polivalente de Rio Claro, puntualizó sobre la importancia del acompañamiento que se le brinda a la población en este tipo de actividades. “Hoy desarrollamos la feria ANE en el Centro Regional de Río Claro, con la intención y convicción que la misma sea un instrumento de instancia técnica y operativa que nos permite articular servicios de empleo y se constituya en el medio para lograr que muchas personas, empresas y pymes de nuestra región, logren encontrar el medio que garanticen el mejoramiento de vida a través de un empleo digno.”

