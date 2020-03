Comité Municipal de Emergencias de Pérez Zeledón refuerza trabajo entre instituciones ante alerta amarilla por COVID-19

Los jerarcas del Ministerio de Salud y de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) elevaron, ayer domingo 8 de marzo, la alerta sanitaria por el Coronavirus COVID-19 (vigente desde el 6 de enero), a alerta amarilla.

Esta alerta amarilla activa mesas operativas temáticas, permite movilizar recursos entre instituciones, y a nivel nacional convoca al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) dos veces al día.

Pero a nivel local, ¿qué conlleva la alerta amarilla?

El Oficial de Enlace de la Comisión Nacional de Emergencias para la Región Brunca, Esteban Moreno, explicó que el proceso también es liderado por el Ministerio de Salud y la CCSS, y el resto de instituciones dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo brindan apoyo. Pero además, facilita el intercambio de información y la coordinación entre los distintos actores presentes en el cantón de Pérez Zeledón.

Por esa razón, la mañana de este lunes se realizó una Sesión Extraordinaria del Comité Municipal de Emergencias en las instalaciones de la Regional de Educación.

La Vicealcaldesa de Pérez Zeledón, Magda Méndez, quien participó en la reunión, explicó que la jornada de trabajo conjunto sirvió para resaltar la necesidad de acatar las recomendaciones del Ministerio de Salud sobre prevención del virus COVID-19, especialmente en aquellos casos de personas vulnerables porque ya padecen de otras enfermedades como la diabetes o porque son adultos mayores.



Recordemos que la alerta amarilla se genera en el país después de que el Ministerio de Salud registrara – a la fecha – nueve casos confirmados de COVID – 19, que son los siguientes:

Mujer de 49 años, estadounidense. Hombre de 49 años, esposo de la estadounidense. Continúa asintomático. Hombre de 54 años, costarricense, que permanece internado en condición delicada. Mujer de 73 años, costarricense, contacto de hombre de 54 años. Mujer de 41 años, costarricense, contacto de hombre de 54 años. Mujer de 54 años, costarricense, contacto de hombre de 54 años. Mujer de 56 años, costarricense, contacto de hombre de 54 años. Hombre de 34 años, costarricense, contacto de hombre de 54 años. Mujer de 70 años, estadounidense, residente en nuestro país, con registro de viaje reciente a Estados Unidos, pasando por dos aeropuertos de dicho país.

De esta forma se tienen confirmados seis costarricenses y tres estadounidenses. Todos aislados en casas de habitación o centros médicos y con seguimiento total por parte de las autoridades sanitarias.

Además, hay 34 casos sospechosos.

Bajo este marco, las autoridades recomendaron a la población posponer viajes en la medida de lo posible, dado que es probable que tengan contratiempos en vuelos y aeropuertos por la situación que se vive a nivel internacional.

También, las autoridades recomiendan evitar asistir a eventos y actividades de concentración masiva cuando se tenga síntomas respiratorios, y optar en lo posible por el teletrabajo.

Otras recomendaciones vitales para la prevención son: el lavado de manos, seguir el protocolo de estornudo y tos, no tocarse la cara si no se han lavado las manos y no saludarse con contacto físico.

Finalmente, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pidió a la población consultar los servicios de emergencias solamente si presentan una condición que comprometa su salud o vida, comunicó el doctor Mario Ruiz Cubillo, gerente Médico.

Este llamado se hace para que la población colabore con los esfuerzos de la CCSS para contar con la capacidad óptima para atender un posible aumento de consultas por COVID-19 así como los pacientes que presenten condiciones graves.

La institución dispone de 25 servicios de emergencias en hospitales y 77 servicios de urgencias en áreas de salud (clínicas) que son fundamentales en la red de servicios. Un 50% de las personas que utilizan estos servicios de emergencia diariamente califican como verdes o blancos, lo que significa que su condición no es emergencia.

Escrito por Floribeth González, con información del Ministerio de Salud, CCSS y CNE. *

Me gusta esto: Me gusta Cargando...