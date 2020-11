Clientes del Banco Nacional afectados económicamente por la pandemia deben actualizar información de crédito

El Conglomerado Financiero Banco Nacional de Costa Rica (CFBNCR) requiere conocer la situación financiera actual de sus clientes, «con el fin de ofrecerles una solución integral a sus operaciones de crédito», indicó la institución en un comunicado de prensa.

Por esta razón, está solicitando a los deudores, completar el formulario que se encuentra publicado en el sitio web www.bncr.fi.cr y con el fin de que un equipo colaboradores realice un análisis de la situación.

Es importante mencionar que este formulario no equivale a una solicitud de prórroga o arreglo de pago con el Banco Nacional. Los datos permitirán a la entidad desarrollar las políticas acordes a las necesidades de quienes tienen financiamientos de consumo, vivienda, pequeña empresa y empresariales.

«Para el Conglomerado Financiero Banco Nacionales un desafío, porque además de procurar nuestros indicadores económicos en niveles adecuados, debemos apoyar a nuestros clientes en tiempos de crisis como la que hemos vivido juntos, a partir de la presencia del Covid-19», indicó Francisco Gamboa, Director General de Relaciones Institucionales.

Una vez recopilados los datos de los clientes, un grupo de colaboradores los estarán analizando para brindar soluciones individualizadas debido a que cada caso es particular.

Se recuerda a los clientes acceder solo sitios seguros, no digitar la dirección en buscadores y no ingresar ningún enlace que parezca sospechoso, tampoco facilitar claves o números de token, el Banco Nacional no se solicitará ninguno de esos datos.

«Desde hace más de 106 años hemos hecho banca responsable y este 2020 con mucha más razón, quedamos a la espera de su información para continuar nuestra labor», concluyó Gamboa.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...