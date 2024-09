ANDREA BOCELLI SE UNE A LA ARTISTA GLOBAL KAROL G PARA UNA VERSIÓN REIMAGINADA DE SU ICÓNICO TEMA «VIVO POR ELLA»

El tenor italiano de renombre mundial Andrea Bocelli se ha unido con la cinco veces ganadora del Latin GRAMMY® y GRAMMY® KAROL G para un nuevo dueto, ‘ Vivo por Ella ‘, que es sale hoy. El nuevo single es una versión reimaginada de uno de los temas más emblemáticos de Bocelli, ‘ Vivo per lei ‘. (‘ Vivo por Ella ‘) en su versión en español, ‘ Vivo por Ella ‘. La canción está extraída del próximo álbum de Bocelli, Duets, cuyo lanzamiento está previsto para el 25 de octubre en Decca Records/Sugar Music y celebra su 30º aniversario en la música.

‘ Vivo per lei ‘ catapultó a Andrea Bocelli al éxito en numerosos países cuando se publicó en 1995 en su álbum Bocelli. Encabezó las listas de éxitos en Francia, Suiza, Italia, Bélgica y Panamá, y se ha convertido en uno de los temas con mayor streaming del tenor. La versión española, ‘ Vivo por ella ‘, fue cantada originalmente con Marta Sánchez y también ha cosechado un gran éxito.

Ahora la querida canción recibe nueva vida como ‘ Vivo por Ella ‘ con KAROL G, la artista femenina de música latina más reproducida a nivel mundial por cuatro años consecutivos en Spotify. La cantante superestrella colombiana terminó recientemente su » Mañana Será Bonito» World Tour haciendo historia con la gira latina más taquillera realizada por una mujer en la historia del boxscore .

Hablando de su colaboración con KAROL G, Andrea Bocelli dice: “Esta canción ocupa un lugar muy especial en mi corazón y es un gran honor reimaginarla con una de las nuevas artistas más talentosas y emocionantes del mundo, KAROL G. Su hermosa voz ayuda a crear una celebración eterna del amor y la música que encontrará nuevos fanáticos y resonará en todas las generaciones”.

KAROL G comenta: “Descubrí a Andrea cuando era adolescente. Estaba súper conectado con su música, el poder de su voz y su forma única de crear música. Esta canción es un gran honor para mí, es una canción que siempre me ha encantado y cuando me invitaron a cantar ‘ Vivo por Ella ‘ me sentí como si estuviera en casa. Es una canción que realmente siento dentro de mí, siento que va a ser un punto especial en mi carrera”.

El próximo álbum de Andrea Bocelli, Duets , reúne muchas de sus colaboraciones más queridas junto con nuevas canciones para conmemorar su 30º aniversario. Esta colección de 32 temas que abarca toda su carrera incluye duetos con Ed Sheeran, Celine Dion, Sarah Brightman, Dua Lipa , Jennifer Lopez , Giorgia y Luciano Pavarotti , junto con nuevos duetos de superestrellas grabados especialmente para el álbum con Shania Twain, Chris Stapleton, Gwen. Stefani, Marc Anthony, Sofia Carson, Lauren Daigle, Elisa, Matteo Bocelli y Hans Zimmer .

El nuevo sencillo sigue al dueto de Andrea Bocelli y Shania Twain ‘ Da Stanotte in Poi (From This Moment On) ‘, una impresionante reelaboración de su éxito del mismo nombre, que fue interpretado por primera vez por el dúo como parte de un deslumbrante trío. Concierto de un día, ANDREA BOCELLI 30: THE CELEBRATION, que tuvo lugar en el Teatro del Silenzio en Lajatico, la ciudad natal de Bocelli .

Entre los otros invitados que participaron en los espectáculos italianos repletos de estrellas se encontraban Ed Sheeran, Russell Crowe, Will Smith, Sofia Vergara, Brian May, Johnny Depp, Plácido Domingo, José Carreras, Lang Lang, Christian Nodal, Matteo Bocelli, Lauren. Daigle, Nadine Sierra, Jon Batiste, Giorgia, Kim y Khlo é Kardashian , y muchos más. Este evento al aire libre único en la vida ha sido filmado para su estreno mundial en cines este otoño. ANDREA BOCELLI 30: THE CELEBRATION está dirigida por Sam Wrench, nominado al Grammy y ganador del premio Emmy, quien recientemente dirigió Taylor Swift – The Eras Tour , la película de concierto más taquillera de todos los tiempos. Está producido por Mercury Studios, Maverick, Almud, Impact Productions y CitySound & Events, y estrenado en cines por Fathom.

También está previsto que este año llegue a los cines un nuevo documental independiente sobre el tenor titulado Andrea Bocelli: Because I Believe, sigue su trayectoria desde un humilde intérprete en un piano bar hasta un cantante aclamado internacionalmente con espectáculos con entradas agotadas en todo el mundo.

Con casi 90 millones de discos vendidos en todo el mundo y más de 14 mil millones de reproducciones, Andrea Bocelli es uno de los artistas clásicos más exitosos de todos los tiempos. Tiene una de las voces más reconocidas en la industria del entretenimiento y con su nuevo álbum Duets, continúa sorprendiendo y encantando a sus fanáticos 30 años después. La amplitud de las colaboraciones a lo largo de su carrera hasta el momento es un testimonio no solo de su notable voz, sino que también resalta su influencia y su arte duradera.

‘ Vivo por Ella ‘ fue producida por David Foster & ellis, colaborador de Zedd desde hace mucho tiempo.

Próximo álbum de DUETS – Lista de canciones:

CD1

1. Time To Say Goodbye (Sarah Brightman)

2. Vivo por Ella (KAROL G)

3. Quizás, Quizás, Quizás (Jennifer Lopez)

4. Fall On Me (Matteo Bocelli)

5. Perfect Symphony (Ed Sheeran)

6. Da stanotte in poi (From This Moment On) (Shania Twain)

7. Holding On (Gwen Stefani)

8. Il mare calmo della sera (Chris Stapleton)

9. The Prayer (Céline Dion)

10. La vie en rose (Édith Piaf)

11. E più ti penso – from ‘Once Upon A Time In America’ (Ariana Grande)

12. If Only (Dua Lipa)

13. Somos Novios (Christina Aguilera)

14. Return To Love (Ellie Goulding)

15. Rimani qui (Elisa)

16. Vivo per lei (Giorgia)

CD2

1. Dare To Live (Vivere) (Laura Pausini)

2. Can’t Help Falling In Love (Katharine McPhee)

3. Hallelujah (Virginia Bocelli)

4. Amazing Grace (Alison Krauss)

5. Moon River – from ‘Breakfast At Tiffany’s’ (Sofia Carson)

6. Canto della terra (Lauren Daigle)

7. La voce del silenzio (Marc Anthony)

8. Canzoni stonate (Stevie Wonder)

9. Un amore così grande – Remastered 2018 (Veronica Berti)

10. Notte ‘e piscatore – Live in Modena (Luciano Pavarotti)

11. Io ci sarò (Lang Lang)

12. Pianissimo (Cecilia Bartoli)

13. The Pearl Fishers Duet – Live in Central Park (Bryn Terfel)

14. Bambina mia ricordati (Virginia Bocelli)

15. What Child Is This? (Mary J. Blige)

16. Time To Say Goodbye (Matteo Bocelli, Hans Zimmer)

