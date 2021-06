9 mil sanciones por llevar menores sin dispositivos, no usar cinturón, chaleco o casco

El primer cuatrimestre del 2021 reportó 9.183 boletas por llevar niños de menos de cinco años en motocicleta, trasladar menores de 12 años, y de menos de 145 cm de estatura, sin dispositivos de retención en el vehículo, por no usar el cinturón de seguridad, por no llevar puesto o mal puesto el casco en la motocicleta o por no llevar ropa reflectante de la luz cuando se conduce ese vehículo.

Esta cifra es cerca de un 8% superior a los datos reportados en el primer cuatrimestre del 2020, periodo en el que se sumaron 8.511 casos sancionados, detalló German Marín Sandí, Director de la Policía de Tránsito.

“Nos preocupan muchas cosas, como el incremento general, casos puntuales como el aumento de 507 a 667 en niños que viajan en carro sin dispositivos de retención según edad, talla y peso, las 56 multas por llevar niños de menos de 5 años en motocicleta, pero también nos preocupa ver más de dos personas en una motocicleta, ver personas sin cinturón en un carro, a veces porque no alcanzan los cinturones porque van 6 personas en un automotor para cinco pasajeros, por ejemplo”, explicó Marín.

Sin embargo, para el funcionario hay dos cosas que le generan más alarma, y es que las personas privilegian su conveniencia de que alguien los lleve, aunque implique ir sin cinturón, o su comodidad de no sentir en el pecho o las piernas un cinturón, o “su astucia” de evadir a la Policía de Tránsito para cometer imprudencias, para quienes su última consideración es la seguridad, su vida y la de otros.

Asimismo, acotó el Director de Tránsito, lo más lamentable es que «seres humanos indefensos, que confían plenamente en su papá, en su mamá, en su abuelito, en su tía, en su hermano mayor, sean expuestos a peligros inminentes de muerte al llevarlos en una motocicleta sin casco, llevarlos en ese vehículo pese a que son personitas de menos de cinco años de edad, sin capacidad para sujetarse adecuadamente al adulto; o el caso de niños sentados en los regazos del conductor o sujetos por los brazos de la mamá o del papá cómo si eso lo fuera a proteger en caso de un accidente».

Multas cinturón, casco, dispositivos, menores en moto y chaleco (enero – abril, 2020 y 2021) Conducta 2020 2021 Menores de 12 años sin dispositivo en vehículo (Multa: ¢221 458,59 y 4 acumula puntos) 507 667 Niños de menos de 5 años en motocicleta (Multa: ¢221 458,59 y 4 acumula puntos) 65 56 Conductor sin cinturón (Multa: ¢110 729,29) 1.525 2.261 Acompañante sin cinturón en vehículo (Multa: ¢110 729,29) 566 880 Conductor sin casco o mal puesto (Multa: ¢110 729,29) 2.128 1.767 Acompañante sin casco mal puesto en la motocicleta (Multa: ¢110 729,29) 1.086 933 Motociclista sin ropa reflectante (Multa: ¢54 805,41) 2.634 2.619 Total 8.511 9.183

